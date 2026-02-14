Ein Kaiser, Schneemandln und Anzüge „zum Schämen“

Sparsamkeit gelobt und viele Medaillen versprochen

Im eben erschienenen Buch „Olympische Winterspiele in Innsbruck“ (Universitätsverlag Wagner) wird die Bedeutung der Spiele für Tirol und das Selbstverständnis Innsbrucks als Sportstadt ausführlich beleuchtet. Die Historiker Joachim Bürgschwentner, Matthias Egger und Wolfgang Meixner fungieren als Herausgeber und konnten aus dem reichen Fotoschatz des Innsbrucker Stadtarchivs schöpfen. Die Bilder wecken Erinnerungen an ein Event, bei dem die Politik Sparsamkeit gelobte und die Sportfunktionäre einen Goldregen für die heimischen Athleten vorhersagten.