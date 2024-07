Wieder Ärger rund um campierende Roma und Sinti

Verunreinigungen in den Wiesen

Unappetitlich wird es bei weiteren Folgen der fahrenden Gruppe. Sie haben auf der Wiese, wo sie Halt machen, weder Strom noch Wasser. Die Bürgermeisterin sagt: „Mir versichern die Leute, dass sie die Fäkalien auf einem Campingplatz entsorgen, aber sie landen in versteckten Bereichen in den Wiesen.“