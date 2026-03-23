Aussprache endet mit Bruststich – es war Notwehr!

„Habe in Todesangst zugestochen“

Dennoch gelang es der 1,60 Meter kleinen Frau, sich aus dem Würgegriff des 1,86-Meter-Hünen (35) zu befreien und in die Küche zu flüchten. Sie habe versucht, sich zu verbarrikadieren. „Es war zwecklos. Er trat die Tür ein, riss mir büschelweise Haar aus und stürzte sich auf mich“, erinnert sich die Wienerin zitternd an den aus ihrer Sicht lebensbedrohlichen Angriff: „Irgendwie habe ich ein Küchenmesser erwischt und habe in Todesangst zugestochen.“