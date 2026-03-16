Nach 23.15 Uhr rückte der Ehemann zum Morden aus

„Die Frau wollte fliehen“

Als Polizeibeamte der 37-Jährigen am nächsten Morgen um 9 Uhr einen Kontrollbesuch abstatten wollten, fanden sie zwei Leichen im Stiegenhaus. „Die Frau wollte fliehen“, klärt Rapold auf. Die Tat dürfte sich zwischen Mitternacht und 9 Uhr abgespielt haben. Eine Obduktion wird für Klarheit sorgen, das Ergebnis stand am Montagnachmittag aber noch aus. Seit einem Jahr spielte laut dem Chefermittler innerhalb dieser Ehe Gewalt eine Rolle.