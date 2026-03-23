Lenker schreit um Hilfe, Teenager flüchten zu Fuß

Chaos am Wiener Hauptbahnhof: Beamte wurden am Sonntagabend auf einen Taxilenker aufmerksam, der laut um Hilfe rief. Gleichzeitig flüchteten Jugendliche in Richtung Bahnhofshalle – einen konnte die Polizei schließlich überwältigen. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen wurden die Beamten zudem fündig …
Das Nichtzahlen der Taxikosten ist ein dreister Betrug und rechtswidrig obendrein. Die Beamten waren jedenfalls zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als sie das Geschrei eines Taxifahrers hörten. Dieser lief gerade einem Duo von Jugendlichen hinterher und forderte sie lautstark zum Anhalten auf, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt.
Mehrfach rief er dabei die Polizei, die sofort einschritt und die Jugendlichen verfolgte. Einen der beiden konnten die Beamten schnell einholen und überwältigen. Der 15-jährige Syrer wehrte sich heftig, stieß eine Beamtin, stürzte dabei aber selbst zu Boden.
Gestohlener Notfallhammer entdeckt
Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen vom Stadtteil Floridsdorf zum Hauptbahnhof gefahren waren und die Fahrkosten nicht bezahlen wollten. Als das Taxi hielt, stiegen sie aus und rannten davon. Bei dem Jugendlichen wurde außerdem ein offenbar gestohlener Notfallhammer der Wiener Linien gefunden, den die Polizei sicherstellte.
Die verletzte Beamtin musste im Spital behandelt werden und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Der Jugendliche erhält Anzeigen wegen Betrugs, Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung.
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