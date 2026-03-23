Lenker schreit um Hilfe, Teenager flüchten zu Fuß

Gestohlener Notfallhammer entdeckt

Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen vom Stadtteil Floridsdorf zum Hauptbahnhof gefahren waren und die Fahrkosten nicht bezahlen wollten. Als das Taxi hielt, stiegen sie aus und rannten davon. Bei dem Jugendlichen wurde außerdem ein offenbar gestohlener Notfallhammer der Wiener Linien gefunden, den die Polizei sicherstellte.