Kurvenstar Brooks Nader wird zur „Baywatch“-Nixe

Die Kultserie „Baywatch“ feiert ein Comeback – und das wird so sexy wie das Original! Denn niemand Geringeres als Kurvenstar Brooks Nader darf für die Neuauflage der Kultserie in den legendären roten Badeanzug schlüpfen.
Auf Instagram teilte Brooks Nader die frohe Botschaft, dass sie ihre Traumrolle ergattert hat, bereits mit ihren Fans. „Ich habe daran geglaubt, lange bevor es Sinn ergab. Gib niemals auf, verfolge deine Träume, egal wie verrückt sie auch sein mögen!“, jubelte sie und teilte nicht nur die ersten Fotos vom Set, sondern auch ein Kinderfoto von sich, auf dem sie ein T-Shirt mit der Aufschrift „Künftiger Filmstar“ trägt.
Sehen Sie hier die „Baywatch“-News von Brooks Nader:
Nader wird zu sexy Selene
Wie US-Medien berichteten, wird die 29-Jährige in der neuen „Baywatch“-Serie als Selene zu sehen sein – die knallharte Kapitänin der Rettungsschwimmer von Zuma Beach.
Mit von der Partie ist übrigens auch „Arrow“-Star Stephen Amell, der als Hobie Buchannon, Sohn von David Hasselhoffs legendärer Serienrolle Mitch Buchannon, seinen Sixpack präsentieren wird. Zudem soll Original-Star David Chokachi in der Neuauflage dabei sein.
Die Dreharbeiten zur Serie beginnen im Frühjahr in Venice Beach, starten soll „Baywatch“ dann noch heuer oder spätestens nächstes Jahr. Die Fans dürfen sich auf 12 Folgen freuen.
Die neue Pamela Anderson?
Die Fans von Brooks Nader waren über die Neuigkeiten jedenfalls schon ganz aus dem Häuschen. „,Baywatch‘ heute, Red Carpet morgen. Hört sich wie die Entstehungsgeschichte eines Superstars an. Der Erfolg ist absolut verdient“, freute sich ein Fan mit dem Model. „Ich bin so stolz auf dich“, schrieb ein anderer.
Im Netz wurde unterdessen jedoch heftig darüber diskutiert, ob Brooks Nader eine würdige Nachfolgerin für Kult-„Baywatch“-Nixe Pamela Anderson ist. Die Meinungen gingen da auseinander. „Sie wollen, dass Brooks die nächste Pamela wird – aber es gibt nur eine Pam!“, lästerte ein Fan etwa.
Auf Social Media bewies Brooks Nader in der Vergangenheit jedenfalls schon zur Genüge, dass sie im Bikini bzw. Badeanzug eine fantastische Figur macht. Kein Wunder, immerhin startete die 29-Jährige ihre Karriere auch in der „Swimsuit Issue“ der „Sports Illustrated“ ...
