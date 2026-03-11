Kurvenstar Brooks Nader wird zur „Baywatch“-Nixe

Auf Instagram teilte Brooks Nader die frohe Botschaft, dass sie ihre Traumrolle ergattert hat, bereits mit ihren Fans. „Ich habe daran geglaubt, lange bevor es Sinn ergab. Gib niemals auf, verfolge deine Träume, egal wie verrückt sie auch sein mögen!“, jubelte sie und teilte nicht nur die ersten Fotos vom Set, sondern auch ein Kinderfoto von sich, auf dem sie ein T-Shirt mit der Aufschrift „Künftiger Filmstar“ trägt.