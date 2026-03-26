Mit dem Gravelbike durch Venedigs Lagune

Nach dem Winter wird bei vielen, die Sehnsucht nach Radfahren wieder größer, und wer schon Lust auf die ersten Frühlingskilometer hat, muss nur – wie die „Radkrone“ einen Abstecher Richtung Süden machen. Bei unserer Ausfahrt mit dabei ist ein schnelles SCOTT Addict Gravel 10, ausgestattet mit der elektronischen SRAM Force 13-fach-Schaltung, dazu milde Temperaturen und Meeresluft: Besser kann die Radsaison kaum starten.