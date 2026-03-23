AustroMobil: Erfolgreicher Start für neue Messe

Die Chancen, dass das Format in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, stehen gut: So gaben 97 Prozent der befragten Besucher an, dass sie die AustroMobil weiterempfehlen werden. Und 96 Prozent planen, bei der nächsten Auflage wieder mit dabei zu sein. Angesichts der positiven Resonanz ist natürlich auch Messe-Geschäftsführer Nilly Nail happy: „Mit der AustroMobil haben wir bewiesen, dass regionale Messen dann erfolgreich sind, wenn sie Fachkompetenz und Publikumsnähe vereinen. Das positive Echo der Markenhändler und unserer Besucher bestätigt unseren Kurs. Wir werden das Thema Mobilität konsequent weiterdenken und die Messe als festen Ankerpunkt für den Fahrzeughandel in Vorarlberg ausbauen“, verspricht er.