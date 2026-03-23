AustroMobil: Erfolgreicher Start für neue Messe

Die neue Automesse AustroMobil in Dornbirn feierte eine gelungene Premiere. Über 7000 Interessierte kamen, im Mittelpunkt standen ganz klar E-Autos und neue Technologien.
Die neue Mobilitätsmesse AustroMobil hat in Dornbirn eine erfolgreiche Premiere gefeiert. Mehr als 7000 Besucher nutzten am Wochenende die Gelegenheit, sich über die automobile Zukunft zu informieren. 35 Marken stellten über 150 Fahrzeugneuheiten vor. Das in Kooperation mit regionalen Händlern entwickelte Format bot einen kompakten Überblick und verband Fachberatung mit einem direkten Messeerlebnis.
Fokus auf E-Antriebe und neue Technik
Im Mittelpunkt des Interesses standen elektrische und hybride Antriebe sowie moderne Assistenzsysteme. Viele Besucher erkundigten sich gezielt nach praktischen Themen wie Reichweite, Ladeoptionen und der Alltagstauglichkeit von E-Fahrzeugen. Dabei zeigte sich auch, dass das Mobilitätsverhalten stark im Wandel begriffen ist, wie Alexander Lau von Schneider Automobil bestätigt: „Die Elektromobilität gewinnt weiter an Bedeutung. Auch Hybridmodelle bleiben relevant, der Trend verschiebt sich jedoch spürbar in Richtung E-Antrieb.“
Handel zieht positive Bilanz
Die Vorarlberger Autohändler zeigten sich jedenfalls sehr zufrieden: Das Angebot schließe eine Lücke in der Region, das Publikum habe sich sehr interessiert und darüber hinaus gut informiert gezeigt. „Die AustroMobil hat einen starken Start hingelegt. Für uns steht fest: Diese Messe ist eine Bereicherung für die Region, und wir blicken mit großer Vorfreude auf die kommenden Ausgaben“, resümiert Rudi Lins vom gleichnamigen Autohaus.
Besonders gut ist laut den Veranstaltern angekommen, dass es vor Ort die Möglichkeit gab, verschiedene Marken, Modelle und Konzepte miteinander zu vergleichen. Die Zufriedenheit äußerte sich auch in einer Besucherumfrage: Immerhin 93 Prozent der Gäste stuften die Ausstellerqualität als „gut“ oder „sehr gut“ ein.
Historie, Gaststar und starkes Feedback
Ein Highlight war die Sonderschau „140 Jahre Automobil“ mit historischen Exponaten. Auch Motorsport-Legende Hans Joachim Stuck war zu Gast. Das kam bei Besucher Karl Fritzer besonders gut an: „Der schönste Moment auf der Messe war für mich persönlich neben der Sonderschau mit den Oldtimern, Herrn Stuck zu treffen, mich mit ihm zu unterhalten und am Schluss ein Autogramm zu bekommen.“
Die Chancen, dass das Format in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, stehen gut: So gaben 97 Prozent der befragten Besucher an, dass sie die AustroMobil weiterempfehlen werden. Und 96 Prozent planen, bei der nächsten Auflage wieder mit dabei zu sein. Angesichts der positiven Resonanz ist natürlich auch Messe-Geschäftsführer Nilly Nail happy: „Mit der AustroMobil haben wir bewiesen, dass regionale Messen dann erfolgreich sind, wenn sie Fachkompetenz und Publikumsnähe vereinen. Das positive Echo der Markenhändler und unserer Besucher bestätigt unseren Kurs. Wir werden das Thema Mobilität konsequent weiterdenken und die Messe als festen Ankerpunkt für den Fahrzeughandel in Vorarlberg ausbauen“, verspricht er.
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