Tochter am Notruf: „Oh Gott, er hat eine Waffe!“

Weil er seinem Schwager mit einem Hammer auf den Kopf schlug und zweimal mit einer Pistole auf ihn schoss, stand ein 53-Jähriger in Graz wegen versuchten Mordes vor Gericht. Das Urteil der Geschworenen fiel am Montag rasch: 14 Jahre Haft, nicht rechtskräftig.
„Oh Gott, er hat eine Waffe“, hört man die Tochter des Angeklagten am Notruf panisch rufen. „Oh mein Gott, oh mein Gott.“ Dann fallen zwei Schüsse. „Er schießt gerade, bitte kommen sie schnell. Oh mein Gott, er hat ihn angeschossen. Mein Onkel blutet, bitte kommen sie.“ Gleichzeitig hört man, wie die junge Frau ihre Mutter beruhigt, die herzzerreißend weint. „Mami, Mami, alles wird gut, ssssch.“ Plötzlich laufen mitten im Gerichtssaal auch dem Angeklagten Tränen über das Gesicht.
Streit mit Ehefrau
Der 53-Jährige muss sich wegen versuchten Mordes an seinem Schwager verantworten. Im vergangenen Sommer hatte er betrunken einen Streit mit seiner Frau begonnen, in dessen Verlauf er sie gewürgt haben soll. Daraufhin alarmierte die 41-Jährige ihren Bruder (37).
„Wollte ihn niemals töten“
„Da habe ich Panik bekommen“, erklärte der Angeklagte. „Warum?“, fragte Richterin Angelika Hacker. „Weil sie den Bruder ruft und nicht die Polizei“, gab der Befragte an. Der Schwager sei nämlich einen Kopf größer als er und 20 Jahre jünger. „Ich hatte Angst, aber ich wollte ihn nicht töten. Niemals, niemals, niemals“, beteuerte er vor Gericht. „Er hat gedacht, er wird jetzt richtig vermöbelt“, sagte Verteidiger Bernhard Lehofer.
Es kam zu einem Gerangel mit dem Schwager, die beiden fielen zu Boden. Er biss dem Angreifer in den Arm und konnte sich befreien. Als er wieder stand, schoss er in einer Entfernung von rund drei Metern auf den 37-Jährigen. Dann lief er hinaus und holte noch einen Hammer, mit dem er dem Verletzten auf den Kopf schlug.
Laut Gerichtsmediziner erlitt das Opfer durch die umgebaute Schreckschusspistole zwei Steckschüsse: in der linken Schulter und der linken Leistengegend. Zudem eine Quetschrisswunde am Kopf. Keine der Verletzungen waren aber mit Lebensgefahr verbunden. „Aber wenn er sich anders bewegt hätte, wäre Lebensgefahr damit verbunden gewesen?“, fragte Richterin Hacker. „Ja, ein Millimeter einer anderen Auftreffposition hätte gereicht.“
Schon kurz nach Mittag fiel am zweiten Verhandlungstag – der erste musste im Jänner wegen eines ergänzenden Gutachtens vertagt werden – das Urteil: 14 Jahre Haft. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Angeklagter erbaten sich Bedenkzeit. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.