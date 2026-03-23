Tochter am Notruf: „Oh Gott, er hat eine Waffe!“

Es kam zu einem Gerangel mit dem Schwager, die beiden fielen zu Boden. Er biss dem Angreifer in den Arm und konnte sich befreien. Als er wieder stand, schoss er in einer Entfernung von rund drei Metern auf den 37-Jährigen. Dann lief er hinaus und holte noch einen Hammer, mit dem er dem Verletzten auf den Kopf schlug.