Steirer: „Mein Vater wollte meinen Onkel töten“

Aus drei Metern Entfernung auf Schwager geschossen

Der Schwager kam und soll ihn übel beschimpft sowie ihm gedroht haben, ihn umzubringen. Dann kam es zu einem Gerangel, die beiden fielen zu Boden. Er biss dem Angreifer in den Arm und konnte sich befreien. Als er wieder stand, schoss er in einer Entfernung von rund drei Metern auf seinen Schwager. Er traf ihn an der Schulter und am Oberschenkel.