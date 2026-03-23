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600 Mio. US-Dollar

Delivery Hero verkauft Lieferdienst in Taiwan

Wirtschaft
23.03.2026 10:30
Der 2011 gegründete Anbieter für Essens- und Lieferdienste ist in 65 Ländern weltweit tätig.
Der 2011 gegründete Anbieter für Essens- und Lieferdienste ist in 65 Ländern weltweit tätig.(Bild: BARISR BAUR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Berliner Lieferdienst verkauft sein Geschäft in Taiwan für mehrere Millionen Euro in bar. Der Nettoerlös soll zur Schuldentilgung dienen: Der Aktienkurs hatte nach einem Absacken des Bestellbooms nachgegeben.

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Der Lieferdienst-Konzern Delivery Hero verkauft sein Essensliefergeschäft Foodpanda in Taiwan für 600 Millionen US-Dollar (519,3 Millionen Euro) in bar.

Der Käufer ist die Grab Holdings Limited, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Der Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Delivery Hero will den Nettoerlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Betreibt Lieferdienste in 65 Ländern
Das Berliner Unternehmen Delivery Hero betreibt Lieferdienste in 65 Ländern in Asien, Europa, Südamerika und Afrika, aber nicht in Deutschland. Die geplante Transaktion sei ein „wichtiger erster Schritt“ in der laufenden strategischen Prüfung des Konzerns, erklärte Konzernchef Niklas Östberg.

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Delivery Hero hatte im Dezember angekündigt, mögliche Verkäufe von Unternehmensanteilen zu prüfen. Nach dem Bestellboom in der Corona-Pandemie war der Aktienkurs deutlich gesunken und der Druck der Anleger gewachsen.

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