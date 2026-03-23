Madison Beer: „Habe ein Kontrollbedürfnis“

US-Sängerin Madison Beer kann mit 27 bereits auf reichlich Erfahrung im Musikgeschäft zurückblicken. Erste große Aufmerksamkeit erlangte sie als Teenager durch ihre Coverversionen, die sie online postete. Kürzlich erschien ihr drittes Album „Locket“. In einem Interview sprach sie ganz offen über ihre Beziehung und ihr „Kontrollbedürfnis“.
Vor Kurzem veröffentlichte Madison Beer ihr neues Album „Locket“. Der „Rolling Stone“ prophezeit ihr damit den Durchbruch als Popikone. Auf die Frage, wie persönlich die Texte auf ihrem Album seien, antwortete die Sängerin: „Ich schreibe meine Songs meistens aus dem Kontext meines Lebens. Manchmal habe ich das aus einer vergangenen Erfahrung heraus getan. Aber dieses Album habe ich tatsächlich während einer Trennung geschrieben.“ Am 13. Mai wird sie mit ihren neuen Songs auch in der Marx Halle in Wien auftreten.
Auf Instagram postete Beer am 18. Jänner zur Veröffentlichung ihres Albums:
„Habe ein gewisses Kontrollbedürfnis“
Beer hat sich aktiv dafür eingesetzt, auch als Produzentin und Songwriterin auf ihrem neuen Album eingetragen zu werden, erzählte sie im Interview mit der „APA“. „Ich habe ein gewisses Kontrollbedürfnis. Ich führe auch gerne Regie bei meinen Musikvideos und so weiter. Das ist mein Name, es ist meine Kunst – deshalb möchte ich in alle Aspekte involviert sein.“ Die Sängerin kritisierte außerdem, dass Frauen oft weniger Anerkennung für ihre Kunst bekommen würden als Männer.
„Habe viel geopfert“
Die Pop-Ikone hat jung begonnen: Schon mit 12 Jahren postete sie ihre Coversongs auf YouTube. Manchmal denke sie sich „‘Wow, ich habe wirklich viel von meinem Leben geopfert, meine ganze Teenagerzeit‘. Ich hatte nicht das Gefühl, wirklich Kind sein zu können. Es war schwer, mich damit abzufinden.“ Früh anzufangen, habe ihr aber auch viel Lebenserfahrung gebracht. „Ich fühle mich in vielerlei Hinsicht weise, obwohl ich erst 27 bin.“ Heute stelle sie ihre eigene Gesundheit über das, was andere Menschen von ihr verlangen.
Madison Beer über ihre Beziehung
Madison Beer ist seit Kurzem offiziell in einer Beziehung mit dem NFL-Spieler Justin Herbert. „Mir geht es im Großen und Ganzen ziemlich gut. Ich habe eine wunderschöne Beziehung, eine tolle Familie und fantastische Fans. Dafür bin ich dankbar. Ich fühle mich sehr glücklich.“ Davor war sie mehrere Jahre mit dem TikTok-Star Nick Austin zusammen.
Popstar manchmal tagelang ohne Handy
Zurzeit versuche sie, Dinge zu tun, die ihr guttun. Auch das Handy legt die 27-Jährige dafür gern für längere Zeit zur Seite. Da schreibe ich meinem Team, meiner Mutter und meiner Familie: „Okay, ich bin zwei Tage offline. Wenn ihr also nichts von mir hört, ist das ok. Im Notfall könnt ihr euch an meinen Freund, meinen Bruder oder wen auch immer wenden. Ich liebe es, offline zu sein.“
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