Madison Beer: „Habe ein Kontrollbedürfnis“

„Habe viel geopfert“

Die Pop-Ikone hat jung begonnen: Schon mit 12 Jahren postete sie ihre Coversongs auf YouTube. Manchmal denke sie sich „‘Wow, ich habe wirklich viel von meinem Leben geopfert, meine ganze Teenagerzeit‘. Ich hatte nicht das Gefühl, wirklich Kind sein zu können. Es war schwer, mich damit abzufinden.“ Früh anzufangen, habe ihr aber auch viel Lebenserfahrung gebracht. „Ich fühle mich in vielerlei Hinsicht weise, obwohl ich erst 27 bin.“ Heute stelle sie ihre eigene Gesundheit über das, was andere Menschen von ihr verlangen.