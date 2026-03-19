Verliebt! Doch Forster bekam von Sängerin Abfuhr

Popstar Mark Forster war nach eigenen Worten lange Zeit verliebt in Sängerin Sarah Connor – sei aber schnöde abgewiesen worden.
„Hat sie nicht gejuckt, es war ihr einfach scheißegal“, berichtete der 43-Jährige im Podcast „Take Me Späti“. Er sei „so weit weg von ihrem Typ“, bilanzierte er, gefragt nach seinem „Celebrity Crush“. „Das fand sie noch nicht mal niedlich.“
Connor und Forster saßen vor Jahren zusammen in der Jury der Casting-Show „The Voice of Germany“. Auf die Frage, ob er schon oft verliebt war, sagte Forster: „Wenn du jetzt mit verliebt so ,madly in love‘ meinst, dann war das natürlich nicht so oft. Aber auch schon mehr als einmal – und das finde ich auch gut. Aber so mikroverliebt bin ich auch ganz oft.“
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