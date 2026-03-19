Verliebt! Doch Forster bekam von Sängerin Abfuhr

Connor und Forster saßen vor Jahren zusammen in der Jury der Casting-Show „The Voice of Germany“. Auf die Frage, ob er schon oft verliebt war, sagte Forster: „Wenn du jetzt mit verliebt so ,madly in love‘ meinst, dann war das natürlich nicht so oft. Aber auch schon mehr als einmal – und das finde ich auch gut. Aber so mikroverliebt bin ich auch ganz oft.“