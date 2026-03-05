Übernachtet Ferguson jetzt bei Priscilla Presley?

Von der Royal Lodge zum Sofa bei Freunden?

Bis Jänner lebte Sarah Ferguson gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Andrew in der luxuriösen Royal Lodge in Windsor. Doch nachdem Andrew im Zuge des Epstein-Skandals seine königlichen Privilegien und Titel verloren hat, entzog ihm König Charles auch das Wohnrecht in der Immobilie des Crown Estate. Konsequenz: Auch „Fergie“ musste raus! Mit Andrew nach Sandringham in die Marsh Farm zu ziehen, war keine Option.