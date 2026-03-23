Wer hat die sieben toten Katzen auf dem Gewissen?

Menschen können wirklich widerlich sein. Selbst vor unfassbarem Tierleid schrecken sie nicht zurück. Diese Erkenntnis machte nun auch jene Passantin, die neben einem Feldweg zwischen Oggau und Oslip eine ausgerottete Katzenfamilie entdeckte. Unweit der Stelle, wo sie erst vor ein paar Wochen eine tote Katze gefunden hatte, entdeckte sie am Samstag sieben leblose Miezen – rund um die Mutter waren sechs Babys drapiert.