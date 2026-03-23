Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schauriger Fund

Wer hat die sieben toten Katzen auf dem Gewissen?

Burgenland
23.03.2026 11:00
Bei einem Spaziergang machte die Passantin den grausamen Fund.
Bei einem Spaziergang machte die Passantin den grausamen Fund.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Judt, zVg)
Porträt von Harald Schume
Porträt von Petra Klikovits
Von Harald Schume und Petra Klikovits

Eine Passantin entdeckte am Wochenende im Burgenland sieben tote Katzen und ist sicher: „Sie wurden getötet!“ Die „Krone“-Tierecke fahndet nun nach dem Täter oder den Tätern und hofft auf sachdienliche Hinweise. Dafür warten 10.000 Euro Belohnung!

0 Kommentare

Menschen können wirklich widerlich sein. Selbst vor unfassbarem Tierleid schrecken sie nicht zurück. Diese Erkenntnis machte nun auch jene Passantin, die neben einem Feldweg zwischen Oggau und Oslip eine ausgerottete Katzenfamilie entdeckte. Unweit der Stelle, wo sie erst vor ein paar Wochen eine tote Katze gefunden hatte, entdeckte sie am Samstag sieben leblose Miezen – rund um die Mutter waren sechs Babys drapiert.

Behörden sind schon informiert
„Das kann kein Zufall sein. Diese Tiere sind mit Sicherheit keines natürlichen Todes gestorben. Ich vermute, dass man sie erschlagen oder erschossen und dann dort abgelegt hat“, mutmaßt sie. Die ungechipten Katzen wurden zwecks Kühlung bei der Tierbestattung Koch in Eisenstadt abgegeben. Umgehend wurden auch Tierschutz-Landesrätin Anja Haider-Wallner, der Amtstierarzt, das Veterinäramt und Tierschutz Austria von der Causa in Kenntnis gesetzt.

„Solchen Menschen muss man das Handwerk legen und sie zur Rechenschaft ziehen“, sagt „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner: „Die Tierecke fahndet nun nach dem Täter. Wird er gefasst, gibt es 10.000 Euro Belohnung für den Hinweis.“

Informationen bitte an: tierecke@kronenzeitung.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
23.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 15°
Symbol heiter
Güssing
3° / 15°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
2° / 15°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
4° / 16°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
4° / 15°
Symbol wolkig

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
111.210 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
101.686 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
98.169 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1880 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1062 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Mehr Burgenland
Acht Geschworene einig
Der weiße „Bruder“ ist weder Nazi noch Sex-Unhold
Krone Plus Logo
Diskussion geht weiter
Ökologe warnt vor geplanter Familypark-Erweiterung
Live in der Stadthalle
Howard Carpendale: Ein sehr lautes Schlager-Servus
Tragischer Vorfall
Häftling bei Brand im Gefängnis gestorben
Prickelnde Profession
Eingetaucht in die Wunderwelt des Wassers
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf