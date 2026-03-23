Wer hat die sieben toten Katzen auf dem Gewissen?

Eine Passantin entdeckte am Wochenende im Burgenland sieben tote Katzen und ist sicher: „Sie wurden getötet!“ Die „Krone“-Tierecke fahndet nun nach dem Täter oder den Tätern und hofft auf sachdienliche Hinweise. Dafür warten 10.000 Euro Belohnung!
Menschen können wirklich widerlich sein. Selbst vor unfassbarem Tierleid schrecken sie nicht zurück. Diese Erkenntnis machte nun auch jene Passantin, die neben einem Feldweg zwischen Oggau und Oslip eine ausgerottete Katzenfamilie entdeckte. Unweit der Stelle, wo sie erst vor ein paar Wochen eine tote Katze gefunden hatte, entdeckte sie am Samstag sieben leblose Miezen – rund um die Mutter waren sechs Babys drapiert.
Behörden sind schon informiert
„Das kann kein Zufall sein. Diese Tiere sind mit Sicherheit keines natürlichen Todes gestorben. Ich vermute, dass man sie erschlagen oder erschossen und dann dort abgelegt hat“, mutmaßt sie. Die ungechipten Katzen wurden zwecks Kühlung bei der Tierbestattung Koch in Eisenstadt abgegeben. Umgehend wurden auch Tierschutz-Landesrätin Anja Haider-Wallner, der Amtstierarzt, das Veterinäramt und Tierschutz Austria von der Causa in Kenntnis gesetzt.
„Solchen Menschen muss man das Handwerk legen und sie zur Rechenschaft ziehen“, sagt „Krone“-Tierlady Maggie Entenfellner: „Die Tierecke fahndet nun nach dem Täter. Wird er gefasst, gibt es 10.000 Euro Belohnung für den Hinweis.“
Informationen bitte an: tierecke@kronenzeitung.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.