„Drogen-Cocktails“ in heimischen Kläranlagen

Situation in NÖ stabil

Sowohl Drogenfahnder als auch Suchtexperten wollen diese Daten allerdings nicht überbewertet wissen. Sie ziehen daraus jedenfalls keine direkten Rückschlüsse auf den tatsächlichen Rauschgiftkonsum im weiten Land. Von rund 5000 Drogen-Konsumenten spricht Ursula Hörhan von der Fachstelle für Suchtprävention in St. Pölten. 3000 seien derzeit in Substitutionsprogrammen erfasst: „Damit ist die Situation in Niederösterreich stabil.“ Ein Ergebnis des abwasserbasierten Drogenmonitorings bestätigt allerdings auch Hörhan: „Es ist ein leichter Anstieg bei der Konsumation von Kokain zu verzeichnen.“