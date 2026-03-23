„Drogen-Cocktails“ in heimischen Kläranlagen

Ausgewertete Daten aus den Kläranlagen liefern Rückschlüsse auf heimischen Drogenkonsum. In Niederösterreich wurden dabei zwei Hotspots ermittelt: Guntramsdorf und Wiener Neustadt.
Das Institut für Gerichtliche Medizin (GMI) in Innsbruck hat für die Drogenagentur der EU (EUDA) die Abwässer von österreichweit 18 Kläranlagen unter die Lupe genommen. Gesucht wurden Spuren von Suchtgift, aber auch von Alkohol und Nikotin.
In Niederösterreich stechen die Ergebnisse von zwei Kläranlagen hervor, die Herbert Oberacher, der Leiter des Abwasserlabors am GMI, ermittelt hat. So wurden die bundesweit größten Mengen an Amphetamin (Speed) in der Anlage in Guntramsdorf im Bezirk Mödling gemessen. Hier werden die örtlichen Abwässer sowie jene einer Siedlung im nahen Möllersdorf gereinigt. Bei Metamphetamin (Crystal Meth) liegt indes die Kläranlage in Wiener Neustadt an der Spitze, in der die Abwässer von immerhin 15 Gemeinden aus der Region zusammenfließen.
Situation in NÖ stabil
Sowohl Drogenfahnder als auch Suchtexperten wollen diese Daten allerdings nicht überbewertet wissen. Sie ziehen daraus jedenfalls keine direkten Rückschlüsse auf den tatsächlichen Rauschgiftkonsum im weiten Land. Von rund 5000 Drogen-Konsumenten spricht Ursula Hörhan von der Fachstelle für Suchtprävention in St. Pölten. 3000 seien derzeit in Substitutionsprogrammen erfasst: „Damit ist die Situation in Niederösterreich stabil.“ Ein Ergebnis des abwasserbasierten Drogenmonitorings bestätigt allerdings auch Hörhan: „Es ist ein leichter Anstieg bei der Konsumation von Kokain zu verzeichnen.“
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