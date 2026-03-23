Blöde Sprüche werden von ihr „maximal belächelt“

Das Leben von Patrizia Altmann duftet eher nach Diesel als nach Rosen. Die 43-Jährige ist eine Frau, die auch ohne PS Fahrt aufnimmt. Die gebürtige Ostermiethingerin wurde durch die ATV-Serie „Trucker Babes“ bekannt. Blöde Sprüche, weil sie als Frau einen „Brummi“ lenkte, lassen „Patze“ längst kalt.
Patrizia Altmann hat früh entdeckt, dass ihr Herz nicht für Puppen, sondern für Motorbrummen schlägt. Schon als Kind fuhr sie mit Papa im Lkw mit – der Beginn von 20 Jahren Fernverkehr, eigener Firma und Touren quer durch Europa. Von Holzbändern bis hin zu einem Quantenteleskop für die Uni Innsbruck: Patrizia hat fast alles transportiert, was nicht bei drei festgeschraubt war.
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