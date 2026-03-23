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„Trucker Babe“

Blöde Sprüche werden von ihr „maximal belächelt“

Oberösterreich
23.03.2026 12:00
„Trucker Babe“ Patrizia Altmann kann ihr Leben auf der Straße nicht loslassen. Mittlerweile ...
„Trucker Babe“ Patrizia Altmann kann ihr Leben auf der Straße nicht loslassen. Mittlerweile arbeitet die 43-Jährige als Fahrtechnikinstruktorin in Marchtrenk.(Bild: ÖAMTC/Sebastian Weissinger)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Das Leben von Patrizia Altmann duftet eher nach Diesel als nach Rosen. Die 43-Jährige ist eine Frau, die auch ohne PS Fahrt aufnimmt. Die gebürtige Ostermiethingerin wurde durch die ATV-Serie „Trucker Babes“ bekannt. Blöde Sprüche, weil sie als Frau einen „Brummi“ lenkte, lassen „Patze“ längst kalt. 

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Patrizia Altmann hat früh entdeckt, dass ihr Herz nicht für Puppen, sondern für Motorbrummen schlägt. Schon als Kind fuhr sie mit Papa im Lkw mit – der Beginn von 20 Jahren Fernverkehr, eigener Firma und Touren quer durch Europa. Von Holzbändern bis hin zu einem Quantenteleskop für die Uni Innsbruck: Patrizia hat fast alles transportiert, was nicht bei drei festgeschraubt war.

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