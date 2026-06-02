Ermittlungen gegen FPÖ-Anhänger eingestellt

Ermittlungen eingestellt

Wie die StA am Dienstag mitteilte, wurde das Ermittlungsverfahren gegen die vier Jung-FPÖler nun aber eingestellt. „Das Verhalten der Beschuldigten erfüllt den objektiven Tatbestand der Verhetzung nicht, weil alleine durch das lautstarke Singen des eingangs zitierten Textes weder zur Gewalt aufgerufen, noch zu Hass aufgestachelt oder eine geschützte Personengruppe in einer die Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft wird“, erklärt Staatsanwältin Kerstin Kutsam. Der Verdacht des Zeigens des Hitlergrußes habe sich nicht bestätigt.