Kosovare fuhr mit Auto auf seinen Schwager los

Faustschläge

Der 33-Jährige soll ihm zunächst Faustschläge versetzt und dann versucht haben, ihn mit seinem Wagen davonzufahren. Doch der 28-Jährige stellte sich zum Heck des Pkw, worauf der Schwager offenbar rückwärts auf ihn losgefahren sei. Der 28-Jährige soll von dem Wagen erwischt worden und mit der linken Körperhälfte auf dem Heck aufgeschlagen sein. Dann sei der 33-Jährige davongefahren.