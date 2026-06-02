Kosovare fuhr mit Auto auf seinen Schwager los

Völlig ausgeufert dürfte am Montagabend in Traun ein Streit zwischen zwei Verwandten sein. Ein 33-jähriger Kosovare soll mit seinem Pkw seinen Schwager (28) angefahren haben. Dieser wurde unbestimmten Grades verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen ihn wird wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt.
Mehrere Polizeistreifen wurden am Montag gegen 20.15 Uhr in die Lannerstraße nach Traun gerufen. Ein 28-jähriger Kosovare war dort offenbar von einem Auto angefahren worden.
Vor Ort trafen die Beamten auch das Opfer an. Der Verletzte behauptete, dass er mit seinem Schwager, einem 33-jährigen Kosovaren aus Linz, eine Auseinandersetzung gehabt habe. Der 28-Jährige wurde ins UKH Linz eingeliefert.
Faustschläge
Der 33-Jährige soll ihm zunächst Faustschläge versetzt und dann versucht haben, ihn mit seinem Wagen davonzufahren. Doch der 28-Jährige stellte sich zum Heck des Pkw, worauf der Schwager offenbar rückwärts auf ihn losgefahren sei. Der 28-Jährige soll von dem Wagen erwischt worden und mit der linken Körperhälfte auf dem Heck aufgeschlagen sein. Dann sei der 33-Jährige davongefahren.
Geständnis
An der Wohnadresse des Beschuldigten konnte Polizisten den Verdächtigen antreffen. Er zeigte sich großteils geständig, gab jedoch an, sein Auto nur leicht zurückrollen gelassen zu haben. Er wurde festgenommen und nach der Aufnahme des Sachverhaltes auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung.
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