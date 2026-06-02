„Spende dein Blut für jemanden, den du kennst!“

Kampagne gibt Betroffenen ein Gesicht

Rund um den Weltblutspendetag am 14. Juni macht das OÖ. Rote Kreuz mit seiner neuen Kampagne auf die Bedeutung der Blutspende aufmerksam. Die Kampagne rückt in den Mittelpunkt, dass jeder Mensch plötzlich auf Blutkonserven angewiesen sein kann – nach einem Unfall, einer schweren Erkrankung, einer komplizierten Geburt oder einer Operation. „Mit unserer Kampagne ‘Tu‘s für‘ wollen wir zeigen, dass Blutspenden uns alle betrifft. Hinter jeder Blutkonserve steht ein Mensch mit einer Geschichte. Wer Blut spendet, übernimmt Verantwortung für andere – und schafft die Möglichkeit, dass Hilfe genau dann verfügbar ist, wenn sie dringend gebraucht wird“, sagt Dr. Günter Mayr, Vizepräsident des OÖ. Roten Kreuzes.



Im Sommer wird weniger gespendet

Gerade vor den Sommermonaten gewinnt dieses Thema zusätzlich an Bedeutung. Während Urlaubszeit und Freizeitaktivitäten das Spendenaufkommen traditionell sinken lassen, bleibt der Bedarf in den Krankenhäusern unverändert hoch.

Linzer Blutzentrale gibt es seit mehr als 60 Jahren

Die Blutzentrale des OÖ. Roten Kreuzes in Linz stellt seit mehr als 60 Jahren die Blutversorgung in Oberösterreich sicher. Heute ist sie weit mehr als eine klassische Blutbank: Als Kompetenzzentrum für Blut, Gewebe, Diagnostik und Therapie verbindet sie medizinische Expertise, innovative Technologien und gelebte Menschlichkeit. Jährlich werden in der Blutzentrale rund 60.000 Blutkonserven und 5.000 Thrombozytenkonzentrate hergestellt. Mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen gemeinsam mit über 200.000 registrierten Blutspendern und rund 900 Blutspendeaktionen pro Jahr dafür, dass die Versorgung aller oberösterreichischen Krankenhäuser jederzeit sichergestellt ist.



„Die Blutzentrale ist ein unverzichtbarer Teil der Gesundheitsversorgung in Oberösterreich. Hier verbinden sich Menschlichkeit, medizinisches Wissen und modernste Technik, um Leben zu retten“, sagt Mayr.