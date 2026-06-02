„Spende dein Blut für jemanden, den du kennst!“

„Tu‘s für jemanden, den du kennst. Tu‘s für jemanden, den du liebst. Oder tu‘s für dich selbst.“ Mit dieser Botschaft startet das OÖ. Rote Kreuz zum Weltblutspendetag am 14. Juni seine Kampagne. Diese macht sichtbar, dass Blutspenden keine abstrakte Hilfe ist, sondern Menschen betrifft, die uns nahestehen – oder eines Tages uns selbst.
Alle vier Wochen benötigt Brigitte Brunner zwei Blutkonserven. Ohne sie könnte die 47-Jährige aus St. Konrad (Bezirk Gmunden) nicht leben. Wenn der Zeitpunkt für die nächste Transfusion näher rückt, machen sich die Auswirkungen deutlich bemerkbar: Sie wird blass, leidet unter starken Kopfschmerzen und verliert zunehmend an Kraft. Blutkonserven sind für sie weit mehr als eine medizinische Behandlung. Sie sind die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben.
Die Blutkonserven sind mein Lebenselixier. Ohne sie würde ich innerhalb weniger Wochen sterben.
Brigitte Brunner (47) aus St.Konrad leidet an einer seltenen Erkrankung
Bild: Horst Einöder/Flashpictures
Seit ihrer Geburt ist sie aufgrund einer chronischen Erkrankung auf regelmäßige Bluttransfusionen angewiesen. Ihre Botschaft an alle Blutspenderinnen und Blutspender: „Ihr rettet mein Leben. Euer Blut ist meine Tankstelle. Es ist das Gold des Lebens.“
Kampagne gibt Betroffenen ein Gesicht
Rund um den Weltblutspendetag am 14. Juni macht das OÖ. Rote Kreuz mit seiner neuen Kampagne auf die Bedeutung der Blutspende aufmerksam. Die Kampagne rückt in den Mittelpunkt, dass jeder Mensch plötzlich auf Blutkonserven angewiesen sein kann – nach einem Unfall, einer schweren Erkrankung, einer komplizierten Geburt oder einer Operation. „Mit unserer Kampagne ‘Tu‘s für‘ wollen wir zeigen, dass Blutspenden uns alle betrifft. Hinter jeder Blutkonserve steht ein Mensch mit einer Geschichte. Wer Blut spendet, übernimmt Verantwortung für andere – und schafft die Möglichkeit, dass Hilfe genau dann verfügbar ist, wenn sie dringend gebraucht wird“, sagt Dr. Günter Mayr, Vizepräsident des OÖ. Roten Kreuzes.
Im Sommer wird weniger gespendet
Gerade vor den Sommermonaten gewinnt dieses Thema zusätzlich an Bedeutung. Während Urlaubszeit und Freizeitaktivitäten das Spendenaufkommen traditionell sinken lassen, bleibt der Bedarf in den Krankenhäusern unverändert hoch.
Linzer Blutzentrale gibt es seit mehr als 60 Jahren
Die Blutzentrale des OÖ. Roten Kreuzes in Linz stellt seit mehr als 60 Jahren die Blutversorgung in Oberösterreich sicher. Heute ist sie weit mehr als eine klassische Blutbank: Als Kompetenzzentrum für Blut, Gewebe, Diagnostik und Therapie verbindet sie medizinische Expertise, innovative Technologien und gelebte Menschlichkeit. Jährlich werden in der Blutzentrale rund 60.000 Blutkonserven und 5.000 Thrombozytenkonzentrate hergestellt. Mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen gemeinsam mit über 200.000 registrierten Blutspendern und rund 900 Blutspendeaktionen pro Jahr dafür, dass die Versorgung aller oberösterreichischen Krankenhäuser jederzeit sichergestellt ist.
„Die Blutzentrale ist ein unverzichtbarer Teil der Gesundheitsversorgung in Oberösterreich. Hier verbinden sich Menschlichkeit, medizinisches Wissen und modernste Technik, um Leben zu retten“, sagt Mayr.
„Jede Blutspende hilft, das System stabil zu halten“
Um die Blutversorgung auch künftig sicherzustellen, setzt das OÖ. Rote Kreuz verstärkt auf die Gewinnung neuer Blutspender. Digitale Angebote wie die Blutspende-App oder das Terminreservierungsservice erleichtern die Planung und machen die Blutspende noch komfortabler. Gleichzeitig sollen durch Kooperationen mit Schulen, Universitäten und Unternehmen neue Zielgruppen für die Blutspende begeistert werden.
Auftrag gilt 365 Tage im Jahr
„Unser Auftrag ist klar: Wir müssen die Blutversorgung für Oberösterreich an 365 Tagen im Jahr absichern. Das gelingt nur mit Menschen, die regelmäßig Blut spenden. Deshalb setzen wir auf eine langfristige Strategie aus Spenderschutz, Digitalisierung, flächendeckenden Blutspendeaktionen und der gezielten Ansprache neuer Zielgruppen. Jede Blutspende hilft, dieses System stabil zu halten“, sagt Susanne Süßner, MSc., medizinische Direktorin der Blutzentrale OÖ.
Blutspenden retten Leben. Das ist für Brigitte Brunner jeden Tag spürbar: „Für euch ist es ein kleiner Stich. Für mich ist es die Möglichkeit zu leben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.