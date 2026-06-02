Drei große Neuerungen beim achten MusikFestiWels

Standort-Wechsel

Neu ist auch der Standort der Hauptbühne. Diese übersiedelt wegen der Baustelle am Kaiser-Josef-Platz diesmal auf den Stadtplatz. Die Nebenbühne befindet sich auf dem Ringstraßenplatz. Bereits 2027 ist die Rückkehr auf den „K.J.“ geplant. Der August-Termin soll bleiben. „Im Juli tut sich so viel, es war so schwierig einen Termin zu finden. Wir haben uns bewusst auf österreichische Künstler konzentriert, um national noch sichtbarer zu werden“, erklärt Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair.