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Großes Staraufgebot

Drei große Neuerungen beim achten MusikFestiWels

Oberösterreich
02.06.2026 16:14
Julian Le Play ist am 29. August der Hauptact bei der achten Auflage des MusikFestiWels. Der ...
Julian Le Play ist am 29. August der Hauptact bei der achten Auflage des MusikFestiWels. Der Sänger trat bereits 2016 in Wels auf.(Bild: Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das Spektakel steigt erstmals im August und nicht mehr im Juli. Die Hauptbühne übersiedelt vom Kaiser-Josef-Platz auf den Stadtplatz. Statt Tribute-Künstlern sorgen am 28. und 29. August nun auch wieder echte Stars für eine tolle Festival-Stimmung. Der Gratis-Eintritt bleibt. 

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Zurück zum Original! Das trifft in doppelter Hinsicht auf die achte von der „Krone“ präsentierte Auflage des MusikFestiWels zu. „Die Linie mit den Tribute-Künstlern hat wunderbar funktioniert. Wir haben die Doubles von fast alle großen Stars durch und wollen wie bei den ersten MusikFestiWels wieder echte Stars auf die Bühne holen“, verrät Bürgermeister Andreas Rabl (FP).

Tolle Live-Acts
Nach tollen Auftritten der „Doppelgänger“ von Queen, Falco und ABBA stehen am Freitag, 28. August, mit HE/RO, Thorsteinn Einarsson und Neila wieder gegenwärtige Chartstürmer auf der Bühne. Am 29. August treten Alle Achtung, AVEC und Julia Le Play auf.

Auch die Vöcklabrucker Pop-Sängerin AVEC wird in Wels bei freiem Eintritt für die perfekte ...
Auch die Vöcklabrucker Pop-Sängerin AVEC wird in Wels bei freiem Eintritt für die perfekte Festival-Stimmung sorgen.(Bild: Markus Wenzel)

Standort-Wechsel
Neu ist auch der Standort der Hauptbühne. Diese übersiedelt wegen der Baustelle am Kaiser-Josef-Platz diesmal auf den Stadtplatz. Die Nebenbühne befindet sich auf dem Ringstraßenplatz. Bereits 2027 ist die Rückkehr auf den „K.J.“ geplant. Der August-Termin soll bleiben. „Im Juli tut sich so viel, es war so schwierig einen Termin zu finden. Wir haben uns bewusst auf österreichische Künstler konzentriert, um national noch sichtbarer zu werden“, erklärt Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair.

Zitat Icon

Das MusikfestiWels steht für Musikgenuss, Innenstadtflair und ein Erlebnis für die ganze Familie. 

Martin Oberndorfer, VP-Wirtschaftsstadtrat

Ein wichtiges Markenzeichen ist geblieben: der kostenlose Eintritt. „Obwohl die Gagen in den vergangenen Jahren explodiert sind, können wir dank Sponsoren den Gratis-Eintritt beibehalten“, so Jungreithmair. Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer (VP) fügt hinzu: „Das MusikfestiWels steht für Musikgenuss, Innenstadtflair und ein Erlebnis für die ganze Familie. Heuer freuen wir uns in etwas neuer Aufstellung am Stadtplatz und am Ringstraßenplatz besonders auf starke Live-Acts aus Österreich.“

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