Schlossberg wird von digitaler Welle überrollt

Da die Ausstellung im öffentlichen Raum stattfindet, sind die meisten Arbeiten auch außerhalb der Öffnungszeiten sichtbar und wahrnehmbar. Bei einigen ist der Zugang dann allerdings nur eingeschränkt oder gar nicht möglich.

Für die Besichtigung aller Arbeiten sollte zumindest ein halber Tag eingeplant werden. Es gibt aber auch geführte Rundgänge.