Großer Kryptobetrug beschäftigt die Linzer Justiz

Zahlreiche Gutachten

Chaotische Kassenbelege seien damit begründet worden, dass sich der Lehrling „beim Eintippen vertan habe“, und für die Serverfarm selbst sei ein gelernter Koch zuständig gewesen. Die Machenschaften seien in den Jahren 2017 und 2018 geschehen. Aufgrund des unglaublich umfangreichen Datenmaterials dauerte die Auswertung, obendrein mussten zahlreiche Gutachten eingeholt werden. Am ersten Prozesstag bekannten sich die beiden Männer nicht schuldig. Ihr Anwalt betonte, dass in diesen beiden Jahren Kryptowährungen um bis zu 90 Prozent eingebrochen seien, also ein Scheitern nicht von vorneherein anzunehmen gewesen sei. Ein Täuschungs- oder Bereicherungsvorsatz habe nicht vorgelegen. Außerdem habe es nach der Insolvenz Sanierungsmaßnahmen gegeben, mit denen sich Betrüger nicht aufhalten würden.