Stelzer kündigt neues Hilfspaket für Gemeinden an

Er verwies dabei auf die finanzielle Lage Oberösterreichs. „Dass wir unsere Kommunen auch in schwierigen Zeiten unterstützen können, kommt nicht von ungefähr. Oberösterreich ist das Bundesland mit den stabilsten Finanzen, wie auch kürzlich die internationale Ratingagentur S&P mit dem AA+-Rating bestätigt hat. Wir haben die zweitniedrigste Arbeitslosenquote Österreichs, die höchste industrielle Wirtschaftsleistung und sind das stärkste Exportbundesland des Landes. Diese Stärke erarbeiten wir uns gemeinsam und sie gibt uns die Möglichkeit, auch in herausfordernden Zeiten an der Seite unserer Gemeinden zu stehen“, so Stelzer.