Gastro-Profi eröffnet neue Bar als Genuss-Platzerl

In Traun (OÖ) hat Angelo La Ruffa am Montag sein neues Lokal eröffnet. Italienisches Lebensgefühl gibt es jetzt mitten in der Stadt. Womit der Gastronom punkten will? Die „Krone“ hat mit ihm gesprochen.
Genuss kennt keine Pause! So lautet wohl das Lebensmotto von Angelo La Ruffa. Direkt neben seinem Restaurant hat der Italiener das ehemalige Stadtcafé in Traun übernommen und dort eine Bar eröffnet. Sieben Tage die Woche ist offen – auch das ist Teil des Erfolgsrezepts.
Während andere zusperren, legt La Ruffa nach. Es gibt Croissants, Tramezzini, Panini und Eis. „Es macht mir Spaß, hält mich jung, und ich bin hoch motiviert. Ich liebe meine Gäste, sonst würde ich das nicht machen“, so der Gastronom. Italienische Lebensfreude mitten in der Stadt – inklusive der Bar hat der Gastro-Profi zahlreiche Lokale.
Familiäres Ambiente bei Pizza, Pasta und Fisch
In Urfahr, am Bindermichl, in Leonding, Gallneukirchen, jetzt zwei Locations in Traun sowie ein Standort in Wien: Sein Essen findet Geschmack. Pizza, Pasta und frischer Fisch sind jene Gerichte, die bei ihm am häufigsten bestellt werden. „Bei mir findet man ein familiäres Ambiente. Das kommt an“, zwinkert er. Seine neue Bar „vermietet“ er auch für eine geschlossene Gesellschaft. Samstags und sonntags gibt es von 8 bis 13 Uhr ein ausgiebiges Frühstücksbuffet.
Vorgängerin musste im Februar schließen
In den vergangenen Jahren hat der Pächter des ehemaligen Stadtcafés öfter gewechselt – und das, obwohl dort im Stadtteilzentrum Weidfeld ausreichend Geschäfte und genug Parkplätze in der Nähe sind. Das Ristorante La Ruffa und seine neue Bar sind nur durch einen Gang getrennt – beste Voraussetzungen dafür, dass in der Bar die Tische nun länger besetzt bleiben.
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