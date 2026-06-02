Gastro-Profi eröffnet neue Bar als Genuss-Platzerl

Familiäres Ambiente bei Pizza, Pasta und Fisch

In Urfahr, am Bindermichl, in Leonding, Gallneukirchen, jetzt zwei Locations in Traun sowie ein Standort in Wien: Sein Essen findet Geschmack. Pizza, Pasta und frischer Fisch sind jene Gerichte, die bei ihm am häufigsten bestellt werden. „Bei mir findet man ein familiäres Ambiente. Das kommt an“, zwinkert er. Seine neue Bar „vermietet“ er auch für eine geschlossene Gesellschaft. Samstags und sonntags gibt es von 8 bis 13 Uhr ein ausgiebiges Frühstücksbuffet.