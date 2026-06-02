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Frau verletzt

Betrunkener blieb auf Flucht mit dem Auto stecken

Oberösterreich
02.06.2026 08:30
(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Flucht vor der Polizei endete Montagnacht gegen 23.45 Uhr für einen Alkolenker (33) aus Wels mit einem Verkehrsunfall, bei dem seine 20-jährige Beifahrerin verletzt wurde.

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Eine Streife der Welser Polizei versuchte Montagnacht eine Verkehrsanhaltung entlang der B137. Als die Streife jedoch rechts in die Ebenhochstraße zufuhr, beschleunigte der Pkw-Lenker stark und versuchte in Richtung Norden zu flüchten.

Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Fluchtwagen in die Eferdinger Straße und weiter in die Schottstraße, wo er in einen mit Fahrverbot belegten Durchgang einbog.

Versuch zu Fuß wegzulaufen
Doch dort verkeilte sich das Auto zwischen einer Gartenmauer und einem Zaun. Der 33-jährige Lenker stieg daraufhin aus und versuchte davonzulaufen. Ein Polizist konnte ihn aber stellen.

Der Welser gab sofort zu, keinen Führerschein zu besitzen und alkoholisiert zu sein. Vom Beifahrersitz stieg eine 20-Jährige aus. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt, von einer Polizistin erstversorgt und im Anschluss ins Klinikum Wels eingeliefert.

Beim 33-Jährigen wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab 1,1 Promille. Die Vorführung zum Amtsarzt aufgrund seiner eindeutigen Symptome einer Suchtgift-Beeinträchtigung verweigerte er jedoch. Er wurde angezeigt.

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