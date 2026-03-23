Kapitän Unterweger: „Es liegt in unserer Hand!“

Nach dem neuerlichen Ausgleich in der Viertelfinal-Serie gegen Fehervar steht der KAC am Montag im Heimspiel beim Stand von 2:2 unter Druck. Wobei die Auswärtsbilanz der Ungarn in den Play-offs noch schwächer ist als jene der Rotjacken. Kapitän Unterweger steht vor dem Comeback: „Wir müssen den Schalter sofort umlegen und die Fehler abstellen.“
Daheim hui, auswärts pfui! So kann man die bisherigen vier Auftritte des KAC in der Viertelfinal-Serie gegen Underdog Szekesfehervar beschreiben. Das weiß auch Kapitän Clemens Unterweger, der die letzten drei Duelle wegen Magen-Darm-Problemen auslassen musste, am Montag daheim wohl sein Comeback feiert. „Wichtig ist, dass wir den Schalter sofort wieder umlegen und die Fehler vermeiden. Fast alle Chancen, die Fehervar hatte, haben wir ihnen gegeben. Das müssen wir abstellen – es liegt in unserer Hand“, sagt der Osttiroler mit dem Brustton der Überzeugung.
Wobei ein holpriger Start in die Play-offs für die Rotjacken nichts Neues ist:
„Brauchen scheinbar Zeit“
„Scheinbar brauchen wir jede Saison etwas Zeit, um in die Play-offs zu finden“, grübelt Unterweger. „Aber jene Teams, die gepickt wurden, sind Außenseiter und haben weniger zu verlieren.“
Wichtig ist, dass wir den Schalter umlegen und die Fehler abstellen. Fast alle Chancen, die Fehervar hatte, haben wir ihnen gegeben. Das müssen wir abstellen.
KAC-Kapitän Clemens UNTERWEGER
Sieg ist Pflicht
Im Heimspiel am Montag ist ein Sieg Pflicht – denn niemand will mit einem 2:3-Rückstand nach Ungarn reisen. Dazu wäre dann nur noch ein 4:3-Erfolg in der Serie möglich – was bedeuten würde, dass das Halbfinale nur zwei Tage nach Ende des Viertelfinales starten würde. Unterweger: „Aber so weit denkt von uns keiner, wir haben eine Aufgabe zu erledigen.“
Ungarn als Auswärtsflop
Kurios: Während KAC bei sechs Auswärtsniederlagen in den Play-offs in Folge hält, ist Fehervar ein noch größerer Flop in der Fremde: Elf Pleiten in den Play-offs in Serie, der letzte Auswärtssieg datiert vom 1. April 2022 mit einem 4:1 beim VSV.
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