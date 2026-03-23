Kapitän Unterweger: „Es liegt in unserer Hand!“

Daheim hui, auswärts pfui! So kann man die bisherigen vier Auftritte des KAC in der Viertelfinal-Serie gegen Underdog Szekesfehervar beschreiben. Das weiß auch Kapitän Clemens Unterweger, der die letzten drei Duelle wegen Magen-Darm-Problemen auslassen musste, am Montag daheim wohl sein Comeback feiert. „Wichtig ist, dass wir den Schalter sofort wieder umlegen und die Fehler vermeiden. Fast alle Chancen, die Fehervar hatte, haben wir ihnen gegeben. Das müssen wir abstellen – es liegt in unserer Hand“, sagt der Osttiroler mit dem Brustton der Überzeugung.