Temu verbessert nach Klage aus Österreich Schutz

Der Druck aus Wien zeigt Wirkung – und zwar bei einem der größten Online-Marktplätze der Welt. Nach einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des SPÖ-Sozialministeriums hat sich die Plattform Temu in einem gerichtlichen Vergleich zu weitreichenden Änderungen verpflichtet. Seit Freitag ist der Deal rechtskräftig – und seither setzt er ein deutliches Signal im Umgang mit internationalen Online-Riesen. Im Zentrum steht dabei eine klare Botschaft der Politik: Wer in Europa Geschäfte macht, muss sich auch an die Regeln halten.