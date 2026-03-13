Temu stellte unlautere Verkaufspraktiken ein

Überdies habe die Plattform irreführende Angaben zur begrenzten Verfügbarkeit gewisser Produkte gemacht: So seien Werbepraktiken wie „fast ausverkauft“ oder „nur noch 2 übrig“ verwendet worden, während im Bestellvorgang eine wesentlich höhere Auswahl gegeben war. Außerdem stellte die BWB fest, dass beim Einsatz von Werbebildern in manchen Fällen Produktbeschreibung und Bild nicht übereingestimmt hätten, was ebenso einen Gesetzesverstoß darstelle.