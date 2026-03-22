Michael Floredo erschütternd klangmächtig

Eine Orgel, die den ganzen Raum ausfüllt

Ähnlich, wenn auch nicht persönlich gebunden, zeigte sich das Orgelwerk „Nacht“ von 2002, zu dem Floredo von einem Gedicht Robert Schneiders inspiriert wurde. Aufwühlende Klänge von großer Macht münden schließlich in eine große Ruhe: die „älteste Stimme (…) sang als ein Kind“. Es ist kein Zufall, dass der Organist und Initiator dieses Konzerts, Jürgen Natter, gerade Dornbirn Sankt Martin als Konzertort wählte, denn die große Behmann-Orgel ist in ihrer Klangpracht und den Möglichkeiten einzigartig – und zwar im ganzen Bodenseeraum. Jürgen Natter zeigte dies schon zu Beginn des Konzerts mit einer kurzen, aber wirkungsvollen Toccata von Max Reger.