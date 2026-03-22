Kommunen: Fast 400 Beschwerden in fünf Jahren

Eine Gemeinde sticht heraus

Ein Detail am Rande: Laut der Anfragebeantwortung gibt es im Bezirk Feldkirch eine Gemeinde, die durch eine auffallend hohe Anzahl an Aufsichtsbeschwerden auffällt. Diese Beschwerden gehen hauptsächlich auf die Aktivitäten eines offenbar recht umtriebigen Gemeindevertreters der Opposition zurück. Dieser würde häufig „auch weniger relevante inhaltliche und formale Mängel“ aufzeigen und auf diesem Weg seine Anliegen verfolgen. In der Anfragebeantwortung wird die Gemeinde zwar nicht namentlich genannt, doch dem Vernehmen nach soll es sich dabei um Klaus handeln.