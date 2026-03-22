Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gemeindeaufsicht

Kommunen: Fast 400 Beschwerden in fünf Jahren

Vorarlberg
22.03.2026 14:35
In den Vorarlberger Gemeinden gibt es immer wieder was zu beanstanden.
In den Vorarlberger Gemeinden gibt es immer wieder was zu beanstanden.(Bild: Rubina Bergauer)

In Vorarlberg gingen bei der Gemeindeaufsicht in den vergangenen fünf Jahren 367 Beschwerden ein, fast die Hälfte davon war berechtigt – das zeigt eine aktuelle Anfragebeantwortung. Dennoch mussten am Ende nur selten Bescheide aufgehoben werden.

0 Kommentare

In den vergangenen fünf Jahren haben sich Bürger und Gemeindevertreter 367-mal an die Gemeindeaufsicht gewandt. Davon wurden 151 Beschwerden als berechtigt oder teilweise berechtigt eingestuft. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Landesrat Daniel Allgäuer (FPÖ) an die Neos hervor. Die Zahlen belegen eindeutig, dass die Kontrollinstanz auch tatsächlich genutzt wird, wenn es in den Gemeinden zu Unstimmigkeiten oder vermuteten Rechtsverstößen kommt. Die meisten Beschwerden, die bei der Aufsichtsbehörde landen, betreffen das Gemeinderecht und – was wenig überrascht – das Baurecht. 

Meist kooperative Lösungen
Obwohl fast die Hälfte der Beschwerden begründet war, musste die Gemeindeaufsicht nur selten formell durchgreifen. Laut Allgäuer würden viele Angelegenheiten „auf kollegiale Weise“ gelöst. Oftmals führten Beanstandungen dazu, dass die betroffenen Kommunen die kritisierten Punkte „im Einvernehmen mit der Gemeindeaufsicht von sich aus beheben“. Diese kooperative Vorgehensweise erkläre, warum in fünf Jahren lediglich sieben Bescheide oder Beschlüsse von Gemeinden offiziell aufgehoben worden seien. 

Eine Gemeinde sticht heraus
Ein Detail am Rande: Laut der Anfragebeantwortung gibt es im Bezirk Feldkirch eine Gemeinde, die durch eine auffallend hohe Anzahl an Aufsichtsbeschwerden auffällt. Diese Beschwerden gehen hauptsächlich auf die Aktivitäten eines offenbar recht umtriebigen Gemeindevertreters der Opposition zurück. Dieser würde häufig „auch weniger relevante inhaltliche und formale Mängel“ aufzeigen und auf diesem Weg seine Anliegen verfolgen. In der Anfragebeantwortung wird die Gemeinde zwar nicht namentlich genannt, doch dem Vernehmen nach soll es sich dabei um Klaus handeln.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
22.03.2026 14:35
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 11°
Symbol heiter
Bludenz
3° / 14°
Symbol wolkig
Dornbirn
2° / 13°
Symbol heiter
Feldkirch
2° / 14°
Symbol heiter

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
95.259 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
92.352 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
90.467 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3248 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1865 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1775 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Mehr Vorarlberg
Gemeindeaufsicht
Kommunen: Fast 400 Beschwerden in fünf Jahren
Ach, übrigens...
UEFA steht für Quantität
Krone Plus Logo
In Existenz bedroht
Cyberangriffe: Wenn E-Mail vom Chef zur Falle wird
Krone Plus Logo
Kokainhochburg Ländle
„80 Prozent Reinheit ist schon schlechte Qualität“
Hund „bellte Alarm“
E-Tuk-Tuk löste Stadelbrand in Doren aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf