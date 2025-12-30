Mietpreisbremse: Babler erwartet enorme Entlastung

Erstmals ungeregelte Mietverhältnisse betroffen

Im kommenden Jahr steigt demnach das Einsparungsvolumen auf insgesamt 207,6 Millionen Euro. Mit Jänner tritt auch die Mietpreisbremse für den ungeregelten Bereich in Kraft: Wenn die Inflation zwischen zwei Jahren mehr als drei Prozent beträgt, darf der über drei Prozent hinausgehende Teil der Inflation nur zur Hälfte an die Mieterinnen und Mieter weitergegeben werden.