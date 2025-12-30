Vorteilswelt
311 Millionen Euro

Mietpreisbremse: Babler erwartet enorme Entlastung

Innenpolitik
30.12.2025 11:29
(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Die heuer beschlossenen Mietpreisbremsen bringen nach Ansicht des für Wohnen zuständigen Ministers Andreas Babler (SPÖ) deutliche Entlastungen bei den Wohnkosten. Mit dem neuen Mietrechtspaket wird im kommenden Jahr erstmals auch in die Preise ungeregelter Mieten eingegriffen. 

Aktuellen Berechnungen der Mietervereinigung Österreich (MVÖ) zufolge sparen sich Mieterinnen und Mieter 2025 und 2026 insgesamt rund 311 Millionen Euro durch die Maßnahmen, wie die SPÖ zum Jahresende mitteilte.

Im Frühjahr hatte der Nationalrat die heurigen Erhöhungen für geregelte Mietverhältnisse ausgesetzt. Darunter fallen Altbau-, Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen. Durch diese Mietpreisbremse sparten sich die Mieterinnen und Mieter im Jahr 2025 laut MVÖ-Analyse insgesamt 103,7 Millionen Euro.

Erstmals ungeregelte Mietverhältnisse betroffen
Im kommenden Jahr steigt demnach das Einsparungsvolumen auf insgesamt 207,6 Millionen Euro. Mit Jänner tritt auch die Mietpreisbremse für den ungeregelten Bereich in Kraft: Wenn die Inflation zwischen zwei Jahren mehr als drei Prozent beträgt, darf der über drei Prozent hinausgehende Teil der Inflation nur zur Hälfte an die Mieterinnen und Mieter weitergegeben werden.

Bei geregelten Mietverhältnissen darf die Miete 2026 unterdessen nur maximal ein Prozent steigen. „Ein Durchschnittsmieter im Altbau spart sich nächstes Jahr 318 Euro“, erklärt Babler laut Mitteilung.

