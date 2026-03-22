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Feuerwehren löschten

Auf Autobahn-Rastplatz: Auto fing plötzlich Feuer

Kärnten
22.03.2026 08:59
Die Feuerwehren Dolintschach und St. Jakob im Rosental löschten
Die Feuerwehren Dolintschach und St. Jakob im Rosental löschten(Bild: Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Rosental)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Abendlicher Einsatz für die Feuerwehren St. Jakob und Dolintschach (Kärnten): Auf dem Parkplatz der Raststation auf der Karawankenautobahn war ein Auto in Vollbrand geraten. 

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Ein Autolenker hatte kurz vor 21 Uhr am Samstagabend Alarm geschlagen: Beim Starten seines Fahrzeuges auf dem Rastplatz der Karawankenautobahn bei Rosegg war plötzlich Rauch aus den Lüftungsschlitzen des Wagens gekommen. Daraufhin hat er sein Auto sofort verlassen.

Bis die Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Jakob im Rosental und Dolintschach sowie der Polizei beim Fahrzeug waren, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte aber rasch gelöscht werden.

An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund der Angaben und der Spurensituation geht die Polizei von einem technischen Gebrechen als Brandursache aus.

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