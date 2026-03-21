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Polizei sucht Zeugen

Pisten-Kollision: 37-Jähriger verletzt

Chronik
21.03.2026 17:25
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Andreas Tröster)

Im Skigebiet Kanzelwand im Kleinwalsertal kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Snowboarder und einem Buben auf Skiern. Der Niederländer zog sich dabei eine Schulterverletzung zu. Da keine Daten ausgetauscht wurden, werden der Bub und seine Begleitung nun von der Polizei gesucht.

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Zugetragen hat sich der Vorfall am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der Abfahrt von der Kanzelwand ins Tal. Etwa 200 Meter nach der Lawinengalerie kollidierte der 37-jährige Wintersportler aus den Niederlanden mit dem skifahrenden Kind. Beide kamen zu Sturz, standen aber selbstständig wieder auf.

Schulter ausgekugelt
Nachdem sich beide Parteien gegenseitig versichert hatten, unverletzt zu sein, setzten sie ihre Abfahrt fort, ohne ihre Personalien auszutauschen. Erst im weiteren Verlauf verspürte der 37-Jährige heftige Schmerzen. Eine ärztliche Untersuchung ergab später, dass er sich die Schulter ausgekugelt hatte.

Hinweise erbeten
Die Polizeiinspektion Kleinwalsertal bittet nun das beteiligte Kind sowie dessen männliche Begleitperson, sich zu melden. Der Bub soll zwischen zehn und 13 Jahren alt sein, der Begleiter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Auch etwaige Zeugen werden um Hinweise ersucht.

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