Mehrsprachiger Kindergarten zieht in Stadtvilla um

Wenn man in die historische Stadtvilla in der St. Ruprechter Straße in Völkermarkt geht, sieht es zwar bisher nicht aus wie in einem Kindergarten, aber man kann das Lachen der Kleinen bereits erahnen. Die Baustelle wird sich nämlich in den nächsten Wochen zur neuen Heimat für 20 Kinder und vier Pädagoginnen verwandeln, wenn der mehrsprachige Kindergarten Kekec einzieht.