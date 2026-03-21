Todes-Gondelbahn in der Schweiz wieder in Betrieb

Besucherrückgang verzeichnet

In Abstimmung mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle sei die Freigabe zum regulären Betrieb erteilt worden, wird erklärt. Man habe auch keine Berichte von Gästen bekommen, die sich unwohl auf der Gondelbahn fühlen würden, auf der nur wenige Tage zuvor ein Mensch das Leben verlor. Die Rückmeldungen sei durchwegs positiv, ließ der Betreiber wissen. Man habe allerdings am Samstag weniger Besucher als an vergleichbaren Tagen verzeichnet. Daraus lasse sich jedoch kein Trend ableiten.