Dealer dirigierte aus dem Häfen Kokainschmuggel

(Zu) spätes Geständnis brachte auch nicht viel

Bei der Fortsetzung des Prozesses am vergangenen Donnerstag besann sich der Organisator und legte dann doch noch ein Geständnis ab. Das hätte er sich wohl sparen können, sonderlich strafmildernd wirkte sich dieses nicht aus: zwölf Jahre und elf Monate Haft. Sein ebenfalls vorbestrafter Komplize bekam zehn Jahre und acht Monate aufgebrummt, beide Urteile nicht rechtskräftig.