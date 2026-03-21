Almausflug mit Folgen: Auto steckte im Schnee fest

Die immer noch winterlichen Straßenverhältnisse wurden einem Autofahrer im Salzburger Lungau zum Verhängnis: Er blieb mit seinem Auto im Schnee stecken und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Am Weg zur Karneralm in Ramingstein, die auf knapp 1900 Meter Seehöhe liegt, herrschen immer noch winterliche Bedingungen. Der Pkw kam Samstagvormittag seitlich ins Rutschen und blieb im Gelände stecken.
Die Feuerwehr Ramingstein rückte mit 14 Einsatzkräften aus. Sie holten den Pkw mittels Greifzug und Motorwinde wieder auf die Fahrbahn. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz abgeschlossen.
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