Öl trat aus überschlagenem Auto in Bachbett aus

Während dieser Arbeiten wurden das kontaminierte Ölbindemittel und die obere Schicht des betroffenen Erdreiches händisch abgetragen und in bereitgestellte Behältnisse gegeben. Weiters schöpften die mit 25 Mann anwesenden Feuerwehrkräfte das verunreinigte Ölbindemittel von der Wasseroberfläche vorsichtig ab. Im Anschluss wurde durch eine Besichtigung des betroffenen Bachlaufes durchgeführt. Nach dem Reinigen der Fahrbahn konnte die einspurige Sperre der Bundesstraße aufgehoben werden.