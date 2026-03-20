Öl trat aus überschlagenem Auto in Bachbett aus

Am Freitagmorgen ereignete sich auf der B166 am Raingraben ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Lieferwagen überschlagen hat. Die Abtenauer Feuerwehr sicherte nach dem Eintreffen die Unfallstelle ab. Der Lenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde ins Krankhaus geliefert.
Da beim stark beschädigten Fahrzeug die Ölwanne aufgerissen wurde, errichtete die Feuerwehr umgehend eine Ölsperre im Bach und band das ausgetretene Öl mit Bindemittel. Nach der Unfallaufnahme begannen die Aufräumarbeiten, bei denen viele Wrackteile entfernt und das auf dem Dach liegende Fahrzeug mit dem Kran geborgen wurden.
Während dieser Arbeiten wurden das kontaminierte Ölbindemittel und die obere Schicht des betroffenen Erdreiches händisch abgetragen und in bereitgestellte Behältnisse gegeben. Weiters schöpften die mit 25 Mann anwesenden Feuerwehrkräfte das verunreinigte Ölbindemittel von der Wasseroberfläche vorsichtig ab. Im Anschluss wurde durch eine Besichtigung des betroffenen Bachlaufes durchgeführt. Nach dem Reinigen der Fahrbahn konnte die einspurige Sperre der Bundesstraße aufgehoben werden.
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