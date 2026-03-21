Müllmann wurde in Auto gezogen und schwer verletzt

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Freitagvormittag in Scheidegg (Landkreis Lindau) in Bayern. Der 38-jährige Arbeiter sei beim Verladen von Mülltonnen versehentlich in das Fahrzeug gezogen worden, berichtete die Polizei Bayern in einer Aussendung. Er schaffte es nicht mehr, den Notfallschalter der Müllpresse zu betätigen.