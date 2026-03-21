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Unfall in Lindau

Müllmann wurde in Auto gezogen und schwer verletzt

Ausland
21.03.2026 14:01
In Bayern ist am Freitag ein Müllmann in ein Auto gezogen und schwer verletzt worden ...
In Bayern ist am Freitag ein Müllmann in ein Auto gezogen und schwer verletzt worden (Symbolbild).(Bild: UllrichG/stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im deutschen Scheidegg ist ein Müllmann in ein Auto gezogen und von der darin eingebauten Presse schwer verletzt worden. Der Fahrer des Müllautos habe die Gefahr rasch bemerkt und die Presse ausgeschaltet, teilte die Polizei am Samstag mit.

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Der Arbeitsunfall ereignete sich am Freitagvormittag in Scheidegg (Landkreis Lindau) in Bayern. Der 38-jährige Arbeiter sei beim Verladen von Mülltonnen versehentlich in das Fahrzeug gezogen worden, berichtete die Polizei Bayern in einer Aussendung. Er schaffte es nicht mehr, den Notfallschalter der Müllpresse zu betätigen. 

Sein Kollege und Fahrer des Autos bemerkte den Vorfall jedoch schnell und schaltete die Presse aus. Der 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus geflogen.

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