Das letzte Lungauer Jugendzentrum sperrt zu

Über Nachfolgelösung wird derzeit noch diskutiert

„Wir sind im Austausch mit der Gemeinde Tamsweg, um mögliche Perspektiven im Bezirk zu besprechen“, heißt es dazu vom Hilfswerk. Die Nachfrage sei mit rund 15 regelmäßigen Besuchern überschaubar gewesen, so der Ortschef über Motive für die Schließung. Zu groß ist die „Konkurrenz“ aus der sehr lebendigen Lungauer Vereinsszene. Auch die neueste Jugendstudie von Land und Akzente belegt das: Rund jeder zweite Salzburger zwischen 12 und 20 Jahren ist bei einem Verein aktiv, allen voran sind es Sportverbände, aber auch Brauchtumsvereine und Einsatzorganisationen.