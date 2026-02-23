Neue Einrichtungen für Salzburgs Jugendliche

Wenn Jugendliche in einer Akut-Situation nicht bei ihren Eltern übernachten können oder auch wollen – etwa wegen familiärer Konflikte – brauchen sie akut eine sichere Umgebung. Das hat es mit der Notschlafstelle „Exit 7“ in Maxglan gegeben. Diese wurde geschlossen, weil das Gebäude stark baufällig war. Ein Neubau in Lehen bildet jetzt die Jugendnotschlafstelle „Exit Nova“. Neu: Neben der Schlafstelle gibt es insbesondere für die jüngeren Besucher an den Vormittagen eine Nachbetreuung, wo weitere Hilfen erläutert werden. Betrieben wird die Einrichtung von der Caritas. Das Land Salzburg unterstützt mit 640.000 Euro im Jahr. Auch der Bau wurde schon mit einer Million Euro gefördert.