Neue Einrichtungen für Salzburgs Jugendliche

Eine neue Notschlafstelle soll das Leid der 12- bis 18-Jährigen ein wenig lindern und den Minderjährigen Sicherheit geben. Ebenso soll in den kommenden Jahren eine Einrichtung für junge Frauen mit Essstörungen kommen. Der Weg dorthin ist aber ungewöhnlich...
Wenn Jugendliche in einer Akut-Situation nicht bei ihren Eltern übernachten können oder auch wollen – etwa wegen familiärer Konflikte – brauchen sie akut eine sichere Umgebung. Das hat es mit der Notschlafstelle „Exit 7“ in Maxglan gegeben. Diese wurde geschlossen, weil das Gebäude stark baufällig war. Ein Neubau in Lehen bildet jetzt die Jugendnotschlafstelle „Exit Nova“. Neu: Neben der Schlafstelle gibt es insbesondere für die jüngeren Besucher an den Vormittagen eine Nachbetreuung, wo weitere Hilfen erläutert werden. Betrieben wird die Einrichtung von der Caritas. Das Land Salzburg unterstützt mit 640.000 Euro im Jahr. Auch der Bau wurde schon mit einer Million Euro gefördert.
Haus für junge Frauen mit Essstörungen geplant
Eine besondere Einrichtung soll bis zum Jahr 2028 entstehen – für junge Frauen mit Essstörungen. „Für mich ist das derzeit das schönste Projekt“, sagt Soziallandesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ). Der Weg dorthin ist aber durchaus ungewöhnlich. Eine private Gönnerfamilie will Grund und Gebäude dafür selbst kaufen. 14 Frauen sollen dort einen stationären Platz bekommen und auf ihrem Weg begleitet werden.
Als Betreiber könnte Pro Mente übernehmen, die Kosten finanziert das Land. „In der Christian-Doppler-Klink wird es künftig eine Ambulanz für Essstörungen geben“, so Fürweger, der hofft, dass das Projekt der Familie schnell umgesetzt werden kann.
