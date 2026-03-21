Dornbirns Innenstadt wird aufgehübscht

Seit dem Abschluss des Neubaus „Vorarlberger Hof“ wird auch die angrenzende Viehmarktstraße neu gestaltet. Sie soll vor allem fußgängerfreundlicher und klimafitter werden.
Die Viehmarktstraße in der Dornbirner Innenstadt erhält derzeit einen neuen Look. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen bis Mai abgeschlossen sein. Ziel ist es, den Straßenraum funktional und gestalterisch gemäß dem Konzept einer Fußgängerzone aufzuwerten und an die Quartiersentwicklung im Umfeld anzupassen. Zu diesem Zweck wird unter anderem die Oberfläche komplett erneuert. Die Viehmarktstraße erhält einen geschliffenen Asphalt mit Lysit-Zuschlag, wie er auch bei den Randbereichen der Bahnhofstraße verwendet wurde. Ergänzend dazu werden alte Granitplatten und Pflasterelemente teilweise wiederverwendet, etwa entlang bestehender Gebäude oder in Randzonen.
Prinzip einer Schwammstadt
Zudem soll der Bereich durch Entwässerungsanlagen, Begrünungselemente und eine angepasste Beleuchtung insgesamt freundlicher werden. Ein wesentliches Element der Neugestaltung sind sogenannte Schwammstadtbereiche, die zur Verbesserung des Mikroklimas beitragen und Regenwasser speichern können. Weiters werden Bäume gepflanzt und Sitzmöglichkeiten geschaffen, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. „Mit der Neugestaltung der Viehmarktstraße schaffen wir eine Verbindung, die nicht nur funktional ist, sondern auch die Qualität des öffentlichen Raums deutlich verbessert“, betont Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler.
Ein Masterplan für die Innenstadt
Die Neugestaltung der Viehmarktstraße ist zugleich Teil einer übergeordneten Entwicklung der Dornbirner Innenstadt. Im Rahmen des „Masterplans Innenstadt“ wird der öffentliche Raum schrittweise aufgewertet und stärker auf Fußgänger und Aufenthaltsqualität ausgerichtet.
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