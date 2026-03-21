Dornbirns Innenstadt wird aufgehübscht

Die Viehmarktstraße in der Dornbirner Innenstadt erhält derzeit einen neuen Look. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen bis Mai abgeschlossen sein. Ziel ist es, den Straßenraum funktional und gestalterisch gemäß dem Konzept einer Fußgängerzone aufzuwerten und an die Quartiersentwicklung im Umfeld anzupassen. Zu diesem Zweck wird unter anderem die Oberfläche komplett erneuert. Die Viehmarktstraße erhält einen geschliffenen Asphalt mit Lysit-Zuschlag, wie er auch bei den Randbereichen der Bahnhofstraße verwendet wurde. Ergänzend dazu werden alte Granitplatten und Pflasterelemente teilweise wiederverwendet, etwa entlang bestehender Gebäude oder in Randzonen.