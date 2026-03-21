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In Salzburg

Gesucht! 300 Stimmen für Massen-Chorprojekt

Salzburg
21.03.2026 14:00
Sänger und Vocal-Coach Mano Michael auf der Bühne
Sänger und Vocal-Coach Mano Michael auf der Bühne(Bild: Sing for Joy)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wer singt gern und möchte bei einem außergewöhnlichen Chor-Projekt mitwirken? 300 Stimmen werden gesucht! Als krönender Abschluss ist ein Massen-Konzert geplant.

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Mano Michael hat schon mehrere Weltrekorde mit Gospelchören aufgestellt. Der deutsche Sänger mit nigerianischen Wurzeln ist bekannt dafür, riesige Projekte mit Laien und Profis aufzustellen. Vereint werden verschiedene Musikrichtungen von Gospel bis Rock und Pop. Jetzt ruft er auch in Salzburg dazu auf.

Gesucht werden 300 leidenschaftliche Sänger aus dem Raum Salzburg. Der Hintergrund ist egal: Von jung bis älter, von Chor-Profi bis zum Neuling kann sich jeder melden. 

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Geplant sind für jeden Teilnehmer acht Workshops (immer einmal pro Monat für zwei bis drei Stunden). Start ist schon morgen, Sonntag. Abschluss ist dann ein Konzert gemeinsam mit Mano Michael. 

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