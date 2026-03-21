USA lockern Sanktionen auf iranisches Öl

Vor Kurzem hatte US-Präsident Donald Trump Länder, die auf Ölexporte über die Straße angewiesen sind, dazu aufgerufen, bei einer Sicherung der Schifffahrt zu unterstützen. Wie berichtet, bezeichnete er die NATO-Verbündeten als „Feiglinge“, weil sie nicht geholfen hätten. Ohne die USA sei das Verteidigungsbündnis ein zahnloser Tiger. Jetzt, da der Kampf militärisch gewonnen sei, beschwerten sie sich über die hohen Ölpreise, würden aber nicht dabei helfen, die Straße von Hormuz zu öffnen. Tatsächlich hatten die Regierungen Rumäniens, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Japans und der Niederlande bereits angekündigt, einen sicheren Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz gemeinsam gewährleisten zu wollen.