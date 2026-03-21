Fahrzeuglenker übersah beim Abbiegen Biker

Straßensperre und Verkehrsbehinderungen

Der Biker kam übel zu Sturz und blieb verletzt auf dem Asphalt liegen – er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert. Dort landete auch der Lenker des Transporters, der zwar körperlich unversehrt geblieben ist, allerdings einen schweren Schock erlitt. Infolge des Unfalls war die Landstraße vorübergehend gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.