Fahrzeuglenker übersah beim Abbiegen Biker

Auf der Wolfurter Achstraße (L3) in Vorarlberg sind am Freitagabend ein Motorrad und ein Transporter kollidiert. Sowohl der Biker als auch der Fahrzeuglenker mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Der Lenker des Transporters wollte von der Achstraße auf die nahe Autobahn auffahren, beim Linksabbiegemanöver dürfte er den Motorradfahrer übersehen haben – eine Kollision war nicht mehr zu vermeiden.
Straßensperre und Verkehrsbehinderungen
Der Biker kam übel zu Sturz und blieb verletzt auf dem Asphalt liegen – er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert. Dort landete auch der Lenker des Transporters, der zwar körperlich unversehrt geblieben ist, allerdings einen schweren Schock erlitt. Infolge des Unfalls war die Landstraße vorübergehend gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.
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