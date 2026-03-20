Legenden fordern: „Das Herz am Platz lassen“

Patrick Farkas und Alexander Zickler kickten jahrelang an der Salzach und drücken ihrem Ex-Klub die Daumen. „Vieles passiert gerade im Kopf. Den gilt es jetzt auszuschalten. Die Spieler müssen das Herz auf dem Platz lassen. Da muss nicht jeder Pass perfekt sein, aber Leidenschaft ist wichtig. Die hat uns immer ausgezeichnet, deshalb ist damals auch keine andere Mannschaft rangekommen“, sagt Farkas, der die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht hat. „Es braucht Kampf, den letzten Willen, den letzten Sprint, um ein Tor unbedingt zu verhindern“, betont er.