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Im Meisterrennen

Legenden fordern: „Das Herz am Platz lassen“

Salzburg
20.03.2026 18:00
Patrick Farkas (li.) gewann viermal mit Salzburg den Meistertitel, Alex Zickler holte den Teller ...
Patrick Farkas (li.) gewann viermal mit Salzburg den Meistertitel, Alex Zickler holte den Teller 2007, 2009 und 2010.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Christoph Nister und Sebastian Steinbichler

Die ehemaligen Bullen Patrick Farkas und Alex Zickler glauben an den Meistertitel für Salzburg. Die „Krone“ hat sie nach ihrer Einschätzung gefragt.

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Vier Spiele in Folge ohne Torerfolg, in der Liga auf Rang vier abgestürzt – aktuell spricht nicht viel dafür, dass Salzburg am Saisonende den Meistertitel zurück an die Salzach holt. Abschreiben sollte man die Bullen aber nie, sagen zwei, die es wissen müssen.

Patrick Farkas und Alexander Zickler kickten jahrelang an der Salzach und drücken ihrem Ex-Klub die Daumen. „Vieles passiert gerade im Kopf. Den gilt es jetzt auszuschalten. Die Spieler müssen das Herz auf dem Platz lassen. Da muss nicht jeder Pass perfekt sein, aber Leidenschaft ist wichtig. Die hat uns immer ausgezeichnet, deshalb ist damals auch keine andere Mannschaft rangekommen“, sagt Farkas, der die Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht hat. „Es braucht Kampf, den letzten Willen, den letzten Sprint, um ein Tor unbedingt zu verhindern“, betont er.

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Für Zickler ist das Hauptthema, „dass sie sich das Selbstvertrauen, das in den vergangenen Spielen abhandengekommen ist, wieder zurückholen. Am Ende des Tages geht es gar nicht darum, schön zu spielen, sondern es zu erzwingen. Das ist zwar leichter gesagt als getan, aber an erster Stelle steht: „Hart arbeiten am Feld, vielleicht auch etwas dreckiger.“

Der Deutsche bemühte zudem eine Torhüterlegende, mit der er beim FC Bayern sogar die Champions League gewann. „Oliver Kahn hätte gesagt: Jetzt Eier zeigen und gemeinsam am Platz für den Erfolg kämpfen!“

„Kann schnell gehen“
Beide sind sich darüber einig, dass die nötige Qualität vorhanden ist. „Dass Salzburg den besten Kader hat, ist Fakt“, sagt Farkas. „Ich traue der Mannschaft zu hundert Prozent den Titel noch zu.“ Zickler ergänzt: „Es kann schnell in die andere Richtung gehen.“ Zum Beispiel mit einem Sieg heute in Graz.

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