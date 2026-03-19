Wird Salzburg in dieser Saison noch Meister?

Anzeichen, dass es bald wieder in eine positive Richtung gehen könnte, gibt es nicht. Natürlich ist es den Salzburgern zuzutrauen, dass sie morgen auswärts gegen Sturm punkten, aber es ihnen genauso gut zuzutrauen, dass sie dann nach der Länderspielpause beim vermeintlich kleinen Hartberg wieder verlieren. Und genau das ist das größte Problem, das die Bullen heuer haben. Zwei gute Leistungen in Folge hat es in dieser Spielzeit fast noch nie gegeben. Das Wort Konstanz kennen die Mozartstädter nur vom Hörensagen. Konstant ist bei ihnen nur die Inkonstanz.