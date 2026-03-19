Dem einstigen Serienmeister Salzburg droht in dieser Saison zum mittlerweile dritten Mal in Folge eine titellose Spielzeit. Was spricht noch für die Mannschaft von Trainer Daniel Beichler und was dagegen. Die „Krone“ mit einem „Pro und Contra“.
Wird Salzburg in dieser Saison noch Meister?
Ja, die Bullen schaffen das! Salzburg kann noch Meister werden! Nach den vergangenen Auftritten, der vier Spiele andauernden Torsperre und mit vier Punkten Rückstand auf Sturm erscheint es sehr unrealistisch. Aber wie immer gilt: Jeder Lauf endet irgendwann. Auch jene der Torflaute und der Niederlagen wird bei den Mozartstädtern ein baldiges Ende finden. Im direkten Duell mit den Grazern am Freitag können die Bullen einerseits den Abstand verkürzen, andererseits neuen Mut schöpfen. Legt jeder dieser in Salzburg so verwöhnten Kicker eine Schippe drauf und gibt alles für den Klub, hat dieser Kader allemal die Qualität, eine Siegesserie zu starten und den Titel zu holen.
Für die Bullen ist es am Freitag die Chance, zu zeigen, dass man sie noch lange nicht abschreiben darf. Gibt es eine bessere Motivation, als es gerade in dieser Phase allen so richtig zu zeigen? Bei allem Respekt vor Sturm: Die Schwarz-Weißen bewegen sich in dieser Spielzeit auch nicht in Überform und sind definitiv schlagbar.
Daniel Beichlers Team spielt in die Karten, dass die Liga extrem eng ist. Die Plätze eins und sechs trennen bei neun ausstehenden Spielen nur fünf Punkte. Gegen alle Teams – bis auf Rapid – warten noch zwei Duelle. Salzburg hat die Qualität, jedes einzelne zu gewinnen. Nur gegen Sturm fehlt diese Saison ein Dreier. Freitag wäre ein guter Zeitpunkt für die Premiere.
Das kann sich nicht ausgehen! Mickrige 1,61 Punkte pro Spiel holte Salzburg in dieser Bundesliga-Saison im Schnitt. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass die Bullen mit dieser Trauer-Bilanz überhaupt noch vom Titel träumen dürfen. Ausgehen wird er sich aber zum dritten Mal in Folge nicht, denn dafür bräuchte es angesichts der derzeitigen Verfassung des Ex-Serienmeisters fast ein Wunder ...
In den letzten drei Liga-Partien sammelten Kapitän Mads Bidstrup und Co. nur einen Zähler und erzielten keinen einzigen Treffer – die Formkurve zeigt steil nach unten. Vorläufiger negativer Höhepunkt war die erschreckende Leistung beim Heim-0:1 gegen Rapid. Daniel Beichler sprach im Anschluss von der schlechtesten Performance, seit er den Posten des Cheftrainers an der Salzach bekleidet.
Anzeichen, dass es bald wieder in eine positive Richtung gehen könnte, gibt es nicht. Natürlich ist es den Salzburgern zuzutrauen, dass sie morgen auswärts gegen Sturm punkten, aber es ihnen genauso gut zuzutrauen, dass sie dann nach der Länderspielpause beim vermeintlich kleinen Hartberg wieder verlieren. Und genau das ist das größte Problem, das die Bullen heuer haben. Zwei gute Leistungen in Folge hat es in dieser Spielzeit fast noch nie gegeben. Das Wort Konstanz kennen die Mozartstädter nur vom Hörensagen. Konstant ist bei ihnen nur die Inkonstanz.
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