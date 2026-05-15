Schuster neuer Rekordmann ++ Eishockey-WM-Auftakt

Jannik Schuster verlässt die heimische Fußball-Bundesliga für eine Rekordablösesumme, Jannik Sinner marschiert von Rekord zu Rekord und Auftakt für die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 15. Mai.