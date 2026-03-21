Nach dem Klassiker muss Sturm wieder umbauen

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Schon bald ist die Meisterschaft wieder vorbei. Nur mehr acht Runden sind zu bestreiten, in nicht einmal zwei Monaten steigt der Schlussakkord der Bundesliga 2025/26. Auf Sturm wartet beim Saisonkehraus noch ein Klassiker – Rapid kommt am 17. Mai nach Graz. Für einige Profis wird es der letzte Auftritt für die Schwarzen sein. Sportchef Michael Parensen und Trainer Fabio Ingolitsch müssen den Kader immer Sommer wieder umbauen.